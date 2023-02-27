Aydın'da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı????? Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen ile arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 22 yabancı uyruklu kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen ile arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 22 yabancı uyruklu kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmeni kurtardı. Didim açıklarında Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Didim açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler bottaki 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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