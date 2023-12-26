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Aydın'da 602 Firari Hükümlü Yakalandı

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Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi notu paylaştı. Amirliğin, 1 Ocak'tan bu yana, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 602 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Yakalananlardan 59'unun 10 yıl ve üstü cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi. Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüphelinin de ekiplerce yakalandığı kaydedildi.

Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi notu paylaştı.

Amirliğin, 1 Ocak'tan bu yana, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 602 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Yakalananlardan 59'unun 10 yıl ve üstü cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi.

Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüphelinin de ekiplerce yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aydın Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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