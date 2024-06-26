Aydın'da 60 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.A. isimli hükümlü Karaçay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan H.A. Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki evde yakalandı.
H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.