Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 tekne ele geçirildi ve organizatör tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmada, Didim ilçesi açıklarında yapılan planlı takip sonucunda bir organizatör, 60 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 tekne ele geçirildi. Organizatör olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Göçmen Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title