Aydın'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 tekne ele geçirildi ve organizatör tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmada, Didim ilçesi açıklarında yapılan planlı takip sonucunda bir organizatör, 60 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 tekne ele geçirildi. Organizatör olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine gönderildi. - AYDIN