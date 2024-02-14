Aydın'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Çine Yolu Menderes Köprüsü üzerinde, S.K. (50) idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan yola limon posası döküldü.

Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü S.K'yi gözaltına aldı.