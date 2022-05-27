Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Haberler

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Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın'da, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu 506 kişi uçakla ülkelerine gönderildi.

Aydın'da, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu 506 kişi uçakla ülkelerine gönderildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 439 Afganistan ve 67 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin işlemlerinin tamamlandı.

Kentte son 4 gün içerisinde 506 düzensiz göçmenin işleminin tamamlandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin 5 ayrı charter seferiyle ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Afganistan, Pakistan, Aydın, GÖÇ, Güncel, Haberler

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