500 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yarım kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yarım kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalfaköy Mahallesi'nde şüphe üzerine O.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel