Aydın'da 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Dün öğle saatlerinde, Umurlu Mahallesinde takibe alınan şüpheli otomobil durdurularak yapılan aramada 5 parça halinde sarılı 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Alican Ertal (32) ve Çağrı Urfalı (29) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel