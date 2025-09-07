Aydın'da 47 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Aydın'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan E.Ç. (18) polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.