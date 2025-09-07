Haberler

Aydın'da 47 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan E.Ç. (18) polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'da, kesinleşmiş 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan E.Ç. (18) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.