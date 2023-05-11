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Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'da yasa dışı geçiş hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da yasa dışı geçiş hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Afganistan Aydın Güncel Haberler

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