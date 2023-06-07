Aydın'da 46 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu 46 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 çalıntı motor ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timler Büro Amirliği tarafından son günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde 46 aranan şahıs yakayı ele verirken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet çalıntı motor ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen ekipler edinilen bilgiye göre ekiplerin son günlerde yaptıkları çalışmalarda; hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan toplam 46 şahsı yakalandı. Öte yandan, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 1 adet kesici alet, 2 adet çalıntı motor ve 4 şahıstan da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. - AYDIN