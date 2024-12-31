Aydın'da 444 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonla bir kamyonette 444 litre sahte içki yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, 444 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.