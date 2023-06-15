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Aydın'da 4 Şüpheli Kamu Kurumuna Ait 10 Ton Odun Çalarken Yakalandı

Aydın'da 4 Şüpheli Kamu Kurumuna Ait 10 Ton Odun Çalarken Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheli, kamu kurumuna ait 10 ton odunu çalmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 şüpheli kamu kurumuna ait 10 ton odunu çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamzalı Mahallesi Menderes çayı kenarında ıslah ve temizleme çalışması yapılan bir alanda kamu kurumuna ait 10 ton odunu araca yükleyerek çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinden uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Çalınan odunlar kamu kurumu yetkililerine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. ç devam etmektedir. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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