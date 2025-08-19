Aydın'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, klima motorundan çıktığı tahmin ediliyor ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında çıktı. İddiaya göre klima motorundan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.