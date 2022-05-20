Aydın'da 4 çocuk annesi karısını öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Aydın'da 4 çocuk annesi karısını öldüren zanlı tutuklandı
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün gözaltına alınan şüpheli Mehmet Çiçek'in emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki evde dün Zehra Çiçek (35) ile Mehmet Çiçek (54) arasında tartışma çıkmış, Mehmet Çiçek tabancayla 4 çocuk annesi eşini öldürmüştü. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.
AA / Musa Ölmez - Güncel