Aydın'da 4.9 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kente yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan bir otomobil, gece saatlerinde Umurlu Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada bagajdaki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç., G.Ç. ve M. A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.