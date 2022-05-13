Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı olayda can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Onur Durmuş-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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