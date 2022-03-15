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Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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