Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'da, hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası bulunan C.G. isimli firari, düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

