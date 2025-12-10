Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.