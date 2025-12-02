Haberler

Aydın'da 33 şehit polis anısına 333 fidan dikildi

Güncelleme:
AYDIN'da, 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında 33 şehit polis anısına törenle 333 fidan dikildi.

AYDIN'da, 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında 33 şehit polis anısına törenle 333 fidan dikildi. Törende konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Bugün toprakla buluşturacağımız her fidan, aslında bir vefa sözüdür" derken Aydın Valisi Yakup Canbolat da " Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecektir" diye konuştu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında İmamköy Mahallesi'ndeki atış poligonunda 33 şehit polis adına fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı.

Aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve onların mukaddes mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla fidan dikme etkinliği yaptıklarını belirten Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Bugün toprakla buluşturacağımız her fidan, aslında bir vefa sözüdür. Bu fidanlar şehitlerimizin aziz hatırasının yeşeren sembolü, onların bize bıraktığı emanete sahip çıktığımızın özde bir ifadesidir. Burada dikilen her bir fidan aziz şehitlerimizin adı ile büyüyecek göğe yükselen dalları milletimizin bağımsızlığını, toprakla buluşan kökleri ise ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, başta şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan kıymetli aileleri olmak üzere desteği ve katkılarıyla bizleri onurlandıran tüm saygı değer misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Aydın Valisi Yakup Canbolat da "Bugün burada yalnız bir etkinlik için değil, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın hatıralarına vefamızı göstermek, onların bize bıraktığı kutlu mirası yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmamköy'deki İl Emniyet Müdürlüğü Atış alanın toprağına yalnızca fidanlar emanet etmiyoruz. Bugün toprağın bağrına 33 şehidimizin adını, onların tertemiz hatırasını ve bu milletin minnetini, şükranını gösteriyoruz. Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecektir" dedi.

'HERKES DEĞER VERSİN ŞEHİTLERİMİZ, UNUTULMASIN'.

2022 yılında Bingöl'de yaşanan patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, eşinin arkadaşlarıyla sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Aygün, "Herkes değer versin şehitlerimize, unutulmasınlar. En güzel yüreklerde yaşatılıyor. Tabii ayaklarınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Şöyle derdi eşim, 'Özel Harekat bambaşka bir şey. Aramızda kan bağı yok ama can bağı var' derdi. Gerçekten öyle. Devreleri her zaman arayıp soruyorlar, geliyorlar bize. Memnun oluyorum. Mercan amcamız da şehit, o da trafik polisiydi. Canım eşim de amcasının izinden gitti. Herkese nasip olmaz şehadet. En güzel yere gönderdim eşimi. Çok anlamlı bir proje olmuş, eşim ve kendim adına çok mutlu oldum" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş dua yaptı. Duanın ardından Vali Canbolat, Emniyet Müdürü Erdoğan, şehit aileleri ve polisler fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Daha sonra programa katılanlara yemek ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
