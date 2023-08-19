Aydın'da 33 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 31 şüpheli yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın genelinde meydana gelen 33 hırsızlık olayını aydınlatırken, 31 şüpheliyi de yakaladı. 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olaylardan 21'i suçüstü yakalanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Aydın'da jandarma ekipleri meydana gelen 33 hırsızlık olayını aydınlatırken, 31 şüpheliyi de yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, il genelinde 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında meydana gelen 33 hırsızlık olayından 21'i suçüstü olmak üzere toplam 25 olayı yapılan çalışma ile aydınlattı. Olaylarda yakalanan 31 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel