Aydın'da 33 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 31 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri meydana gelen 33 hırsızlık olayını aydınlatırken, 31 şüpheliyi de yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, il genelinde 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında meydana gelen 33 hırsızlık olayından 21'i suçüstü olmak üzere toplam 25 olayı yapılan çalışma ile aydınlattı. Olaylarda yakalanan 31 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - AYDIN