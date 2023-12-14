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Aydın'da 3 tilki ile 21 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı

14 Aralık 2023 13:52 Güncelleme: 13:53 Abone Ol

Köşk ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki Çekirdek Deresi yakınlarında hayvanların zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, farklı noktalarda sahipsiz 17 köpek ile 3 tilkinin ölüsünü buldu. Bölgede bulunan tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de de 4 sahipsiz köpeğin ölüsü bulundu. Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.