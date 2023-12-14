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Aydın'da 3 tilki ile 21 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı

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Köşk ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki Çekirdek Deresi yakınlarında hayvanların zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, farklı noktalarda sahipsiz 17 köpek ile 3 tilkinin ölüsünü buldu. Bölgede bulunan tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de de 4 sahipsiz köpeğin ölüsü bulundu. Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aydın'da 3 tilki ile 21 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Köşk ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki Çekirdek Deresi yakınlarında hayvanların zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, farklı noktalarda sahipsiz 17 köpek ile 3 tilkinin ölüsünü buldu. Bölgede bulunan tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı.

Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de de 4 sahipsiz köpeğin ölüsü bulundu.

Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Aydın Hayvan Hakları Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

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