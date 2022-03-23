Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53'te Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

(Ali Soydemir-İHA)