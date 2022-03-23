Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53'te Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

(Ali Soydemir-İHA)

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nazilli, Deprem, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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