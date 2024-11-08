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Aydın'da 3,6 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu

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Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 pikapta taşınan 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliye 600 bin lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki pikaba yapılan operasyonda farklı illere götürüldüğü belirlenen 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye ekiplerince yürütülen operasyonda, sahte ve karışımlı zeytinyağı taşıdığı belirlenen 2 pikap durduruldu.

Araçtaki aramada ele geçirilen 5 litrelik tenekelerdeki 3,6 ton yağ, analiz edildi.

Analiz sonucu yağların bir bölümünün sahte, bir bölümünün ise farklı bitkisel yağların karışımı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Y. ve H.G'ye 600 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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