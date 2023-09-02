Aydın'da 286 Operasyonda 305 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen 286 operasyonda toplam 305 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Ağustos 2023 ayında il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Ağustos ayında il genelinde düzenlediği 286 operasyonda toplam 305 şüpheliyi yakalarken, 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 37 kilogram kubar esrar, bin 884 gram metamfetamin, 3 bin 715 kök kenevir, 55 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - AYDIN