6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan iki düzensiz göçmen olayın 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan iki düzensiz göçmen olayın 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki başka bir göçmen olayında ise Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bindiği lastik bot durdurularak göçmenler yakalandı. İki olayda karaya çıkarılan 23 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title