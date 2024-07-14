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Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yakalandı.

Aydın'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "silahla yaralama", "yol kesme", "konutta ve iş yerinde yağma" suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, Reisköy Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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