Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı. Kuşadası açıklarında, lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Yunanistan'a geçme girişiminde bulundukları öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA / Ferdi Uzun - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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