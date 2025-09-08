Haberler

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Güncelleme:
Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, 200 bin öğrenci ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin güçlü yarınlara hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Güzelhisar İlkokulu bahçesindeki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, il genelinde 949 okulda 200 bin öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Yiğit, öğrencileri güçlü yarınlarına hazırlamak için çalışacaklarını ifade etti.

İlk ders zilini çalan protokol sınıfları ziyaret etti, öğrencilere başarılar diledi.

Programın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
