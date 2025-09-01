Aydın'da 2025-2026 Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Aydın'da 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye binası önünde düzenlenen törende, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın 2. İdare Mahkemesi Başkanı Söner Akbaş ve Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başsavcı Tekin, adaletin, hukukun üstünlüğünün ve bağımsız yargı ilkelerinin bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasının temeli olduğunu söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu ise "Devletin 3 temel erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanın haklarının kendisine teslimini, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklanmasını isteyen herkesin tek ve son sığınağıdır. Yargıya duyulan güveni sağlamak ve artırmak biz yargın çalışanlarının en önemli vazifesidir." dedi.

Aydın Baro Başkanı Arslan da kentin tarihsel ve çevresel dokusuna zarar vermeyecek şekilde yeni bir adliye binası yapılması yönündeki taleplerini yinelediklerini belirtti.

Nazilli

Nazilli Adliyesinin önünde düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Aydın Barosu temsilcisi Emel Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Dilsiz, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşın, huzurunu bozup, haksız ve hukuksuz şekilde kazanç sağlamaya çalışan suç örgütleriyle, suç işleme yolunda destek olan iştirakçilerinin de yargı çerçevesinde hesap vermelerini sağlayacak çalışmalar en önemli önceliklerimiz." diye konuştu.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Nazilli'nin adliye olarak 4 ilçeye hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

Törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.