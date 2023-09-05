Aydın'da 20 Kilo İncir Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hırsızlığı yapan bir şüpheli, 20 kilo incirle suçüstü yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli biri olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde S.T. isimli şüpheli yaklaşık 20 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan incir, bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN