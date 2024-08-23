Aydın'da 20 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında sünnet olan çocuklara, Togg araçlarla şehir turu attırıldı, ardından Efeler ilçesindeki bir otelde organizasyon yapıldı.

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşma yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, Sultan II. Bayezid Vakfının vakfiyesinde yer alan çocukları sünnet organizasyonunu gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Dural'ın konuşmasının ardından, protokol üyeleri çocuklara hediyelerini verdi.

Etkinliğe Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.