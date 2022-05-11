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Aydın'da 2 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da 2 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Aydın'da annesi tarafından sigara içildiğine dair görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da annesi tarafından sigara içildiğine dair görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde yaşayan, M.S. (23), 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdiği anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Adresi tespit eden polis, kadını gözaltına aldı. M.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Efeler, Sigara, Aydın, Çocuk, Güncel, Haberler

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