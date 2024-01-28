Aydın'da evde hırsızlık yapmaya çalışan yaşları küçük 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde R.İ'ye ait eve girmeye çalışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yaşları küçük olan Y.K. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan yaşları küçük 2 kişi tutuklandı.
7 Eylül Mahallesi'nde R.İ'ye ait eve girmeye çalışan 2 şüpheliyi polis ekipleri fark etti.
Suçüstü yakalanan yaşları küçük Y.K. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.