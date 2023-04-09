Aydın'da 2 hafta önce trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 hafta önce hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 28 Mart'ta İsmet İnönü Caddesi'nde alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan ve M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Cemre Nur B, 2 haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

Cemre Nur B'nin ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Aydın'da 28 Mart'ta İnönü Caddesi üzerinde hafif ticari aracın çarpmasının etkisiyle savrulan 11 yaşındaki Cemre Nur B. ağır yaralanmış, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Sürücü M.G, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hafif ticari aracın kız çocuğuna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.