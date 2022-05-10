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Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da 2 gündür aranan kadın, nehirde ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 gündür aranan 56 yaşındaki kadın, Büyük Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

BUHARKENT, AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 gündür aranan 56 yaşındaki kadın, Büyük Menderes Nehri'nde ölü bulundu.

Savcılı Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Toprak için günün ilk ışıklarıyla arama çalışmasına devam edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timi Büyük Menderes Nehri'nde arama yaptı. AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmalarını Savcılı Mahallesi çevresinde yürüttü.

Kadın, son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta nehirde ölü bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Büyük Menderes Nehri, Buharkent, Aydın, Güncel, Haberler

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