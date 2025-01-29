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Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan bir ihbarda, plakası belirtilmeyen bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye yüksek miktarda ceza uyguladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen panelvanı, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramalarda 2 bin 700 litre bitkisel karışımlı olduğu ifade edilen yağ bulundu.

Yapılan incelemede, satışa hazır ambalajlı ürünün tağşişli yağ olduğu tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 103 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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