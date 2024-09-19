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Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, gaziler ve öğrenciler dev Türk bayrağı ile yürüyerek valilik önüne geldi. Törende Vali Yakup Canbolat ve diğer yetkililer Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi İsmail Ece, gazilerin kahramanlıklarını onurlandırmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Törene çeşitli siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Bey Cami önünde toplanan gaziler ile dev Türk bayrağını taşıyan Efeler Anadolu Lisesi öğrencileri valilik önüne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin ile Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi İsmail Ece, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada konuşma yapan Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ece, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletin bağımsızlığını ve huzurunu sağalmak için canlarını ortaya koymuş kahraman gazileri onurlandırmak için burada toplandıklarını belirtti.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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