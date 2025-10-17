Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda, Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Muzaffer Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada konuşma yapan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, törenin muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Muhtarlar, daha sonra Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.