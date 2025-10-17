Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Aydın Valiliği önünde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olarak öne çıktı. Törende çelenk bırakıldı ve muhtarlar Aydın Valisi'ni ziyaret etti.
Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda, Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Muzaffer Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada konuşma yapan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, törenin muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Muhtarlar, daha sonra Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel