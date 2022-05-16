Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'ın Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Ferdi Uzun - Güncel