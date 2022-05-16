Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında lastik botu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göçmen, Didim, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title