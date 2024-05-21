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Aydın'da 18 Motosiklet Trafikten Men Edildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli kusurları nedeniyle 18 motosiklet trafikten men edildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosikletlere yönelik denetim yaptı. Tescilsiz, şasi numarası kazınmış ve plakasız olduğu belirlenen 18 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere ceza uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli kusurları nedeniyle 18 motosiklet trafikten men edildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Tescilsiz, şasi numarası kazınmış ve plakasız olduğu belirlenen 18 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Motosiklet Aydın Söke Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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