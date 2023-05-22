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Aydın'da 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aydın'da 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Aydın'da düzenlenen operasyonda 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın'da düzenlenen operasyonda 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Germencik ve Koçarlı ilçesinde 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda 1790 paket kaçak sigara, 15 kilogram kıyılmış tütün, 49 paket bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 36 makaron doldurma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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