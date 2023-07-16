Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve konuşmalar yapıldı. Darbe girişiminde şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in videosu da izletildi. Etkinliklerde mehteran ve semazen gösterisi yapıldı, camilerde sela okundu ve 15 Temmuz belgeseli gösterildi. Programa birçok yetkili ve kurum temsilcisi katıldı.