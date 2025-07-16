Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Atatürk Kent Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da yapılmak istenen darbe teşebbüsünü de yine birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf ettik. Hamdolsun vatan ve millet söz konusu olduğunda milletin birlik ve beraberliği uğruna verilen bu destansı mücadele, tüm dünyaya verilen en kati, en net mesaj olmuştur. Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz'da devletin içinde yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, nice canlara kastetmişti. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri, Gazi Meclisimiz ve diğer birçok kritik tesis ve meydanlara dolan halkın üzerine bomba ve mermiler yağdırmıştı. Ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Halkımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap olarak canı pahasına meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit ve gazi oldu. Darbeyi bozguna uğrattı. Böylece milletimiz bir demokrasi zaferine daha imza atmış olduğum inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan aziz milletimiz. FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadele ile bir kez daha tüm dünyaya, sakın bize dokunmayın! dostluğumuzu tercih eden bizden emin, düşmanlığımızı tercih eden ise rezil olur mesajını bir kez daha verdi. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar, milletimizin asırlar öncesinden bugünlere bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin tam aynasıdır" dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir okundu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) korosu tarafından 'kahramanlık' türküleri seslendirildi. Alanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Halk oyunları ve mehteran takımının gösterisinin ardından '15 Temmuz' belgeselinin gösterimi yapıldı. Bu esnada bazı vatandaşlar duygulandı. Daha sonra şehitler için dua edildi.