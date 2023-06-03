Aydın'da 14 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ile tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Mobil Park Ekibi Adnan Menderes Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. İsminin T.T. olduğu belirlenen şahsın, 2 adet adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ve 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekip tarafından gözaltına alınan T.T. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN