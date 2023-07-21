Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 13 Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, 13 hapis cezası bulunan O.A isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri 13 hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada;

Didim ilçesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title