Aydın'da 13 Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri 13 hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada;

Didim ilçesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN