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Aydın'da 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Aydın'da 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yurda kaçak şekilde sokulmuş 110 elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yurda kaçak şekilde sokulmuş 110 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 110 elektronik sigara bulundu.

Motosiklet sürücüsü O.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler

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