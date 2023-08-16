Aydın'da 110 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Aydın'da doğa koruma ekipleri 2 yuvalama alanında 110 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yavrusunu denizle buluşmasını sağladı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 6 noktada caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilmiştir. Bu noktalar Müdürlüğümüz koordinesinde çevre Sivil Toplum Kuruluşları ve çevre halkı tarafından korunmuştur. Yuva çevrelerine bilgilendirme levhaları asılarak dış etkenlerden korunması amacıyla etrafı çevrilmiştir. 2 yuvalama alanından toplam 110 caretta carettanın denizle buluşması sağlanmıştır. Didim ve Kuşadası'da kuluçka süresi devam eden 6 yuva daha bulunmaktadır. Diğer yuvalama alanlarının başarılı olabilmesi için müdürlüğümüz ekiplerince kontrol altında tutulmaktadır" denildi. - AYDIN