Aydın'da 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Aydın'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamada hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, H.S'nin "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerin ardından Suç Araştırma Büro Amirliğine teslim edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan H.S. cezaevine gönderildi.