Aydın'da 11 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen operasyon 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte zeytinyağı üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda taklit markalarla satışa hazırlanmış 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı yediemine götürüldü, iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan içerisinde 2 ton 200 litre pamuk ve ayçiçeği yağı karışımı bulunan yağ tankları da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.